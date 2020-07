Carabinieri Piacenza, trans accusa il maresciallo Orlando: «Mi diceva, o collabori o ti frego»

«Se non collbabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell'altro ti frego e ti timando in Brasile». Sono le minacce che il comandante della stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, il maresciallo Marco Orlando, avrebbe rivolto ad una transessuale in diverse occasioni già un anno e mezzo fa, quando il “sistema criminale” messo in piedi nella caserma, secondo le accuse della procura, era ancora sconosciuto.

Piacenza, Montella tre ore davanti al gip. Prime ammissioni: «Si può sbagliare per vanità»

La trans - una brasiliana da tempo a Piacenza che ha chiesto di esser chiamata Francesca - tramite il suo avvocato Elena Concarotti ha presentato ai magistrati una richiesta per essere sentita come persona offesa. «Sono stata minacciata più volte» racconta, sostenendo di esser stata obbligata a fare sesso e di esser stata picchiata una volta che era entrata in quella caserma.



L'audio che svela le torture a Piacenza

Carabinieri Piacenza, nel 2018 ricevettero un encomio solenne



Ronzulli: criminali, Arma estranea

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Perché non possiamo vedere i volti della vergogna come per tutti gli altri indagati? Indossavano la nobile divisa e sono indegni di portarla. Perché i media li oscurano? Perché li mostrano da giorni con una banda nera sugli occhi? Sono forse minorenni? Quale dignità devono mai preservare? Non ci sto! Mostrate i loro volti. L'opinione pubblica deve avere ben chiari i tratti di questi criminali che nulla hanno a che fare con i principi sacri e inviolabili che contraddistinguono l'Arma dei Carabinieri: onestà, giustizia, rigore, disciplina, lealtà». Lo scrive Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, sui suoi profili social. «Questi - prosegue - non devono essere chiamati Carabinieri perché non lo sono e forse non lo sono mai stati! L'onore dell'Arma e il lavoro di migliaia di militari non può essere compromesso da queste poche mele marce. La giustizia compia il suo corso, ma nessuno tocchi l'Arma».