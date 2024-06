Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Paracadutisti del Tuscania che si lanciano dagli elicotteri in volo davanti al presidente della Repubblica e ai massimi rappresentanti del governo: il duecentodecimo anniversario della fondazione dell'Arma nella caserma di Tor di Quinto a Roma si è aperto con l'esibizione dei carabinieri specializzati nelle missioni fuori area delle forze armate italiane, dal Libano ad altri territori attraversati da tensioni internazionali.



IL MESSAGGIO

In occasione della giornata di celebrazioni, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al comandante generale dell'Arma, Teo Luzi: «Il momento storico che l'Italia e l'Europa stanno vivendo sollecita più che mai i valori di fedeltà alla Repubblica e di abnegazione di cui l'Arma ha saputo essere interprete». Sono i «valori» della Repubblica quelli dei quali parla il capo dello Stato. «La sfida per la pace, la tutela delle libertà della nostra convivenza civile vedono i carabinieri operare nella doppia proiezione da un lato nelle crisi internazionali, dall’altro nel presidio offerto sul territorio nazionale dalla rete delle stazioni. La lotta alla criminalità organizzata, essenziale per la garanzia della legalità, concorre in modo significativo alla coesione della società italiana», ha scritto il presidente, rivolgendo «un pensiero alla memoria di tutti i carabinieri che, in patria o fuori dai confini nazionali, hanno perso la vita nell'adempimento del dovere e un deferente saluto alla bandiera».

Gli auguri sono arrivati anche dalla premier Meloni, la quale sui social si rivolge a tutti i militari della Benemerita: «La nostra riconoscenza - dice - non sarà mai abbastanza di fronte alla vostra opera di coraggio e umana propensione al benessere altruista. L'Italia è fiera di voi. Nei secoli fedele».



LA CERIMONIA

Come ogni anno le celebrazioni si sono svolte con il carosello storico. Oltre al capo dello Stato, erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto, quello degli Esteri Antonio Tajani e il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone. Poi la consegna alla Bandiera di Guerra dell'Arma dei Carabinieri della medaglia d'oro al valor civile per i meriti acquisiti per il servizio offerto dalle stazioni dei carabinieri alle comunità, dal 1814 ad oggi. Infine le ricompense individuali con le medaglie d'oro al valore civile e la consegna del premio annuale a sei comandanti di stazione che si sono particolarmente distinti per la loro attività. «Il concetto di buon vicinato - ha detto il comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi, nel suo intervento - sintetizza efficacemente il patrimonio più prezioso dell'Arma: vivere tra la gente e agire per la gente. L'immagine dello Stato amico che interviene nel bisogno. Alcune volte con la semplicità di un gesto di comprensione. Quel gesto che, solo dall'inizio dell'anno, ha salvato da situazioni di grave pericolo oltre 1.300 persone: è un dato poco noto, ma di straordinario significato».

Il ministro Crosetto ha ricordato che «nel 2023 i carabinieri hanno perseguito il 70 per cento dei reati denunciati a tutte le forze di polizia e hanno risolto quasi la metà dei casi di furti e rapine avvenuti in Italia. Risultato non casuale ma frutto dell'impegno quotidiano di uomini e donne che hanno agito con professionalità e passione su tutto il territorio». E ha aggiunto: «L'Arma è un'istituzione che ha accompagnato il nostro Paese diventandone un simbolo», invitando anche a «non sottovalutare i casi di autolesionismo nell'Arma. Essere una grande famiglia significa questo: chiedere sacrificio, chiedere quando serve eroismo ma essere pronti a dare la vicinanza come una grande famiglia», ha concluso.