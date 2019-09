Foggia, choc in caserma: carabiniere si spara alla testa durante il servizio

Si è tolto la vita mentre si trovava in caserma, ancora in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bovino, in provincia di Foggia. A quanto si apprende, l'uomo si sarebbe sparato alla testa usando la psitola d'ordinanza, senza lasciare alcun bigliettino per spiegare il suo gesto. Celibe, il carabiniere non aveva raccontato nulla nemmeno ai suoi colleghi di lavoro che non avevano percepito alcun malessere psicologico. A Bovino è appena arrivato il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Marco Aquilio.

