Modena, muore il carabiniere Massimiliano Tona dopo essere caduto dalla moto

Si chiamava Massimiliano Tona, il carabiniere morto questa mattina in un incidente stradale a Modena. Il militare aveva 54 anni e, al momento dell'incidente, era in servizio. Stava percorendo la complanare Einaudi - in località Cantone di Mugnano (Modena) - quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sull'asfalto. Stando a una prima ricostruzione, Tona sarebbe morto sul colpo davanti a un collega che era in servizio insieme a lui in mattinata.

I soccorsi

Inutili i soccorsi e l'intervento del 118: il carabiniere Massimiliano Tona non ce l'ha fatta. Sul posto sono accorsi anche gli ufficiali dell'Arma di Modena e la strada è stata chiusa per permettere di fare i primi rilievi. «Un tragico incidente che è costato alla vita a un altro servitore dello Stato. Massimiliano, in quota al Nucleo Radiomobile di Modena, era un collega apprezzatissimo per le grandi doti umane e professionali. Nel 2019 salvò dal suicidio una donna che voleva lasciarsi cadere da un traliccio ferroviario», ha dichiarato Fabio Conestà, il segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia.

