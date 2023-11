Carabiniere col vizio dei dolci, consumava in pasticceria senza pagare: l'Arma lo degrada

Nelle ore in cui era in servizio non riusciva a fare a meno di entrare in pasticceria e rifornirsi di dolci, in qualche occasione anche di generi alimentari: il problema è che non pagava mai e per di più si trattava di un Appuntato Scelto dei carabinieri, già tempo fa messo alla berlina dall’Arma proprio per questo motivo. I fatti risalgono al 2011, quando il militare prestava servizio al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Gioia del Colle, ma è venuta a galla perché il Tar di Puglia - sezione di Bari ha rigettato la richiesta dell’ex Appuntato Scelto di annullare la sanzione disciplinare della «perdita di grado» conseguente a rimozione che gli era stata inflitta.

L’Arma aveva inoltre disposto per il militare la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado.