Carabiniere in pensione barricato in casa con la moglie nel modenese: trattative in corso

Paura a Pavullo, nel modenese, dove un carabiniere in pensione si è barricato in casa insieme alla moglie. L'uomo, sui 70 anni, non è nuovo a simili gesti: il 26 dicembre 2022 era già successo e l'uomo si era arresso soltanto al termine di una lunga trattativa.

Sul posto sono presenti Polizia e Carabinieri, che stanno conducendo la mediazione. Non è chiaro se l'uomo sia armato. Il 70enne ha avuto negli ultimi tempi problemi di depressione per cui era stato in cura.