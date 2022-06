"Cara Repubblica", su Rai Play Sound la prima puntata della serie podcast

Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà disponibile su Rai Play Sound, la prima puntata di Cara Repubblica. La serie di 5 podcast originali, in collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Rai Radio, racconta, con la voce di Gegè Telesforo, i 76 anni repubblicani dell’istituzione.

Il 2 giugno 1946, i Carabinieri cessano di essere “Reali”; nonostante i pregiudizi di chi vuole scioglierli per la passata fedeltà al re, confermano lealtà e senso dello Stato anche alla Repubblica, rimanendo una preziosa risorsa del paese. In parallelo viene rievocato il percorso di Carlo Alberto dalla Chiesa, dai primi anni in Sicilia, in cui indaga sull’omicidio del sindacalista Placido Rizzotto e conosce il potere emergente dei corleonesi, alla lotta al terrorismo, fino al fatale agguato in via Carini a Palermo di cui, il prossimo 3 settembre, ricorrerà il quarantesimo anniversario.



Musiche d’epoca, contributi e voci dei protagonisti negli audio originali, rendono appassionante questo viaggio emozionale nel nostro recente passato, attraverso una delle istituzioni in cui gli italiani continuano a riporre fiducia e stima. “Rai Radio e Arma dei Carabinieri sono accomunate da una mission di servizio pubblico- il commento del direttore di Rai Radio Roberto Sergio- entrambe mettono a disposizione le proprie risorse per il bene e l’interesse collettivo. Ritengo sia doveroso contribuire a far conoscere la storia recente di questo paese, di cui l’Arma è parte integrante.



Con Cara Repubblica, amicizia e collaborazione tra noi si rinsaldano, Rai Radio sarà vicina all’Arma anche in occasione della Festa per il 208° anni dalla fondazione il prossimo 5 giugno e darà larga copertura alle celebrazioni nella giornata di lunedì 6”.