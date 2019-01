Cara di Castelnuovo, sgombero tra le polemiche: deputata di Leu blocca pullman di migranti

La notizia della chiusura ha scatenato molte polemiche. Il centro, attivo da oltre 10 anni, si è distinto per i progetti di integrazione e inserimento scolastico. A marzo 2016 papa Francesco lo scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del Giovedì Santo, inchinandosi per il rito davanti a 12 profughi.

«Mi ero impegnato a chiudere le megastrutture dell'accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, come a a Bagnoli, a Castelnuovo di Porto, a Mineo. E lo stiamo facendo», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio Anch'io rispondendo ad una domanda sul Cara di Castelnuovo che chiuderà entro il 31 gennaio. «Il diritto alla salute - ha assicurato - è garantito a tutti, il diritto alla scuola pure, basta leggere per davvero il decreto Salvini, ora legge. I bambini non possono essere espulsi».