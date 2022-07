Mercoledì 6 Luglio 2022, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 16:28

I vip scelgono Capri. Mai come quest’anno, la splendida isola con i suoi faraglioni e l’antica piazzetta celebre in tutto il mondo sono la meta ideale delle star che arrivano qui da ogni parte del mondo. La più attesa della stagione è Jennifer Lopez che approderà sull’isola azzurra a fine luglio in occasione dell’evento benefico organizzato da LuisaViaRoma durante il quale la pop star si esibirà in un concerto alla Certosa di San Giacomo il 30 luglio. Per questo evento, le camere degli hotel di Capri sono già arrivate a costare, per quel weekend, addirittura fino a 18 mila euro.

Ben Affleck, il figlio di 10 anni si mette alla guida di una Lamborghini e tampona un'auto parcheggiata: JLo seduta in macchina con il bambino

I vip sull'isola

Già passate sull’isola anche Bianca Balti e David Gandy di nuovo insieme davanti ai Faraglioni di Capri, su quel gommone con il costume bianco, nella nuova campagna diretta da Mario Testino delle nuove fragranze in edizione limitata Light Blue Love in Capri (per lei) e Light Blue Beauty of Capri (per lui) di Dolce & Gabbana. I vip noleggiano un motoscafo e arrivare a Capri in tranquillità, come ha fatto Gigi D’ Alessio, che dopo aver raccolto gli applausi della sua Napoli riempiendo Piazza Plebiscito è stato prelevato a Mergellina dall’Hitama 40 della Capri Boat Service per sbarcare a Marina Piccola, dove era atteso da un’altra imbarcazione con alcuni amici a bordo.

L’Hitama poi è subito ripartito per Napoli, per prelevare il calciatore della Roma Sergio Oliveira e la moglie Cristiana che ha subito familiarizzato con Gaya, la steward di bordo del mezzo. Oliveira trascorrerà i prossimi giorni nel buen retiro del Grand Hotel Quisisana. Ma a proposito di calciatori, un tuffo nelle acque azzurre dell’isola non se lo è fatto mancare nemmeno Lorenzo Insigne, l’attaccante in procinto di lasciare Napoli che è stato una presenza fissa nelle estati capresi, insieme al suo amico Mertens che qui tutti sperano ancora di incontrare di nuovo.

Giro dell’isola alla scoperta delle grotte anche per il centrocampista Mirko Valdifiori e l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini in compagnia delle rispettive consorti, introdotti alle bellezze delle grotte da Danilo Palumbo. Ultimo arrivato nello scorso weekend caprese è stato lo sceicco del Qatar, Al Thani, appassionato di sport, che è giunto in rada con il suo lussuoso yacht ed è sceso a terra per recarsi al Tennis Club di Capri dove è una presenza fissa, per giocare il rituale doppio con alcuni componenti della sua famiglia.