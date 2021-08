Capri, rissa davanti al Quisisana: volano sedie e pugni tra giovani (anche ragazze). Il Comune: «Infangata l'immagine dell'isola» Video

Domenica 29 Agosto 2021, 08:41

Furiosa rissa a Capri davanti al lussuososo hotel Quisisana, meta di molti vip. Un gruppo di persone, donne comprese, si è fronteggiato davanti alle scale dell'albergo. Sono volate sedie e pugni. I carabinieri hanno identificato tutte le persone coinvolte: sono ragazzi e ragazze della "Napoli bene". Il Comune si costituirà parte civile per danni di immagine.

«Scene vergognose che infangano l'immagine dell'isola e testimoniano, ancora una volta, il grado di inciviltà e di barbarie che sta caratterizzando le notti della movida e dell'estate 2021. Chiediamo che tutti i protagonisti della rissa siano identificati e denunciati. Non può essere tollerato che le strade dell'isola diventino ring improvvisati dove dare sfogo alla rabbia e all'immaturità. Facciamo appello anche ai genitori di questi ragazzi, affinchè si attivino per far capire ai loro figli che questi comportamenti non solo sono riprovevoli ma anche pericolosi per l'incolumità del prossimo. È ora di smetterla con la triste conta dei danni e dei feriti al termine di ogni serata». Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video della rissa «ricevuto da alcuni cittadini indignati».