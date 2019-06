Capri, malata di tumore in ambulanza: la compagnia di traghetti si rifiuta di imbarcarla

L' ambulanza con a bordo la paziente che attende l'imbarco per Capri è stata collocata nell'area prevista per il parcheggio dei taxi, parzialmente all'ombra, alla Calata Porta di Massa, a Napoli, in attesa dell'imbarco. Francesco, figlio della donna, spiega: «stamattina è riuscita a salire con la sedia a rotelle nell'area destinata ai passeggeri sul traghetto ma ora mamma, dopo la terapia, proprio non ce la fa. Mi dicono che il problema è la mancanza d'aria nell'area garage ma in queste ambulanze moderne non c'è questo tipo di problema. Adesso stiamo qua da due ore e sta cercando di riposare, anche se fa caldo. A quanto pare, l'unico modo per portarla sull'isola è che lei firmi una liberatoria ai due sanitari che stanno sul mezzo per farsi portare in sedia a rotelle nell'area passeggeri». Tutto questo, comunque, aggiunge l'uomo «le provoca disagio e si aggiunge a quello dei postumi della terapia avuta stamattina. Per noi è la prima volta che dobbiamo subire questo disagio perchè in occasione delle terapie precedenti, quando mamma ha dovuto raggiungere la città dall'isola, non c'è mai stato problema. Dovremmo partire alle 17,30 sperando che mamma stia abbastanza in forze per raggiungere il ponte passeggeri». Uno degli operatori sanitari che sta sull' ambulanza della Croce Azzurra di Padre Pio afferma: «non vorremmo farlo, non è questa la prassi per questo tipo di ammalati ma ora, per tornare sull'isola, abbiamo un unico modo, portarla in sedia a rotelle». Un altro operatore aggiunge: «l'idroambulanza non è sempre disponibile, non possiamo portarla in elicottero a fare la terapia e quindi l'unica soluzione rimangono le ambulanze che sono operative solo grazie al volontariato di noi operatori».



«Una paziente oncologica, in condizioni delicate a seguito di una terapia a cui è stata sottoposta in mattinata, non può essere trasferita da Capri a Napoli perché l'idroambulanza è rotta, eppure De Luca si preoccupa di offendere e minacciare ministri e premier perché lo facciano uscire dal commissariamento in sanità. Da oltre un mese l'unica idroambulanza a disposizione dei sanitari dell'ospedale Capilupi è in panne ma dal Dipartimento di emergenza urgenza, nonostante la previsione di un considerevole flusso di turisti, non è stata attivata alcuna iniziativa per affrontare eventuali emergenze come quella verificatasi questa mattina. È noto che, per questioni di sicurezza, le compagnie di navigazione non possono trasportare mezzi con persone a bordo. La povera paziente è stata costretta ad affrontare il viaggio in sedia a rotelle nell'area passeggeri, sebbene estremamente debilitata. Ci sono in gioco vite umane e non ci sono neppure i mezzi a disposizione per poterle soccorrere o trasferirle nei tempi richiesti a nosocomi più attrezzati e De Luca ha ancora il coraggio di chiedere, in queste condizioni, l'uscita dal commissariamento, minacciando addirittura di denunciare il presidente Conte e il ministro Grillo». Così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino e Luigi Cirillo. «Di fronte a questo ennesimo e vergognoso caso, al quale potrebbero sommarsene altri se non si procede al più presto a ripristinare il servizio di idroambulanza, ci chiediamo se la Lega, con il sottosegretario Garavaglia, abbia ancora il coraggio di giudicare la Campania nelle condizioni di uscire dal commissariamento. Così come ci chiediamo per quanto tempo ancora Salvini sia disposto a violare quella norma, che lui stesso ha votato, che ha ripristinato l'incompatibilità tra governatore e commissario per la sanità. Siamo sempre più convinti - concludono Ciarambino e Cirillo - che togliere la sanità dalle mani di De Luca equivale a salvare vite umane e a restituire ai campani il sacrosanto diritto all'assistenza».

Stamattina la partenza del mezzo della Croce Azzurra di Padre Pio - l'associazione di volontariato caprese, presieduta dal parroco don Carmine Del Gaudio che doveva rientrare dal porto di Calata di Massa alle 12.40 - con il paziente a bordo da Capri era stata effettuata regolarmente, ma il no opposto al rientro ha fatto scattare una vera e propria emergenza all'imbarco di Calata di Massa, che è rimbalzata subito sull'isola Capri. L' ambulanza della Croce Azzurra di Padre Pio, infatti, è ferma sul molo dello scalo napoletano mentre il sindaco di Capri, dal Palazzo Municipale, ha messo in moto un'unità di crisi, comunicando il gravissimo episodio a tutte le autorità, tra queste il Prefetto e gli Uffici dell'Ammiragliato, per consentire il pronto rientro sull'isola dell'autoambulanza con paziente per la prossima nave veloce delle 17.25. Intanto su questo episodio si sta scatenando una vera e propria crisi istituzionale, dovuta all'emergenza sanitaria ed un braccio di ferro con le compagnie di navigazione per il diritto alla sanità.LEGGI ANCHE....> Crisi allergica in montagna: escursionista soccorso con l'eliambulanza