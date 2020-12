Capodanno di solidarietà su LinkedIn, raccolta fondi per la cura del "cuore matto"

LinkedIn lancia un crowdfunding di Capodanno per la cura del «cuore matto». Si tratta di una diretta LinkedIn che andrà in onda il 31 dicembre alle ore 17:00, e che verrà mediata dal giornalista e influencer di LinkedIn Filippo Poletti, insieme con la psicologa Monica Bormetti. Protagonisti del talk saranno anche la professoressa Alessandra Rampazzo del dipartimento di biologia dell’università degli studi di Padova, il professor Fabio Rossi del dipartimento di medicina genetica dell’università della British Columbia di Vancouver e la presidentessa dell’associazione Geca, Graziella Paola Marcon. Interverranno anche il corrispondente del Corriere della Sera a Parigi Stefano Montefiori e l’ingegnere informatico Giacomo Inches, socio dell’associazione Geca.

Cos'è la malattia del «cuore matto»

La cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, conosciuta come “malattia del cuore matto”, è una malattia ereditaria che spesso colpisce anche le persone giovani. Secondo la professoressa Alessandra Rampazzo, «la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro è una malattia ereditaria che interessa una persona ogni 5mila e provoca due morti all’anno ogni 100mila persone sotto i 35 anni di età. Tra il 1980 e il 2015 in Italia questa patologia ha causato il decesso improvviso di 190 giovani atleti».

Individuati i geni responsabili della malattia, poi, «e dopo aver recentemente individuato le cellule che contribuiscono allo sviluppo del tessuto fibroso e adiposo nei soggetti affetti grazie a uno studio condotto principalmente dall’università della British Columbia di Vancouver, siamo pronti a sperimentare nuovi farmaci che, per la prima volta, potrebbero bloccare i meccanismi molecolari e arrestare la progressione della malattia. La sperimentazione in vivo che abbiamo appena iniziato potrebbe portare, nel giro di due o tre anni, all’individuazione del farmaco per la cura di questa patologia», così Rampazzo.

L'iniziativa

Ed ecco il Capodanno di solidarietà su LinkedIn: al popolo del social - stimato intorno ai 13 milioni di professionisti solo in Italia - verrà chiesto di sostenere l’associazione onlus di Padova Geca (Giovani e Cuore Aritmico) attraverso un bonifico bancario: lì i soldi verranno raccolti e poi devoluti al dipartimento di biologia dell’università degli studi di Padova, che è uno dei centri mondiali per lo studio della cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro. L'evento verrà anche trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Smart Break. Questo l'url della diretta LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/filippopoletti_nnl-activity-6748988654963843072-AZxT.

