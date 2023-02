Capannina, la storica discoteca di Forte dei Marmi chiude per ordine del questore: troppe liti e aggressioni

La Capannina chiude per dieci giorni. Motivi di sicurezza, dice il questore di Lucca. Motivi indipendenti dalla nostra volonta, dice un post pubblicato sulla pagina social della storica discoteca di Forte dei Marmi.

Cosa è successo? Liti all'interno ed esterno del locale, discussioni che alla fine hanno coinvolto il personale di sicurezza della discoteca. Questi i motivi alla base del provvedimento del questore di Lucca di sospendere l'attività danzante e gli altri servizi per 10 giorni.

Lo si apprende dai carabinieri che riferiscono, oggi, di più episodi avvenuti nell'ultimo trimestre e relativi ad aggressioni dove risultano coinvolti avventori. Altri accertamenti sono stati fatti dalla polizia di Stato. La questura ha sospeso tutte le attività del locale motivando il provvedimento con «aggressioni e somministrazione di alcol a minori».

La Capannina è uno storico locale italiano che ha simboleggiato gli anni del boom economico, immortalato nel film 'Sapore di mare", e non ci sono mai stati, a memoria, problemi di violenze e ordine pubblico.

Anche la clientela tipica appartiene a un target che in questo locale non si è mai recata per cercarvi eccessi e smodatezze bensì normale attività di svago, sia nel tempo libero sia trovandosi in vacanza in Versilia.