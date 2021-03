Incidente a Caorle, morta ragazza di 25 anni incinta in un tragico frontale tra auto

Frontale tra due auto sulla strada Eraclea, una giovane di 25 anni incinta ha perso la vita; un uomo in macchina con lei è in codice rosso trasportato d’urgenza in ospedale e un altro è rimasto ferito lievemente. Un bilancio tragico quello dell’incidente avvenuto tra due auto questa mattina a Caorle, di fronte il camping Pra delle Torri.

APPROFONDIMENTI ITALIA Incidente Caorle, morta una giovane incinta TREVISO Treviso, muore in incidente donna di 39 anni: in auto anche la figlia... L'INCIDENTE Napoli-Salerno, muore motociclista di 31 anni. Travolto da auto anche...

Incidente Caorle, morta una giovane incinta

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Caorle e da San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando cesoie e divaricatori e martinetti idraulici dall’Opel Vectra la giovane coppia. Nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dichiarato la morte della donna. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in eliambulanza all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Ferito in maniera lieve l’altro conducente. La polizia locale di Caorle ha deviato il traffico e sta eseguendo i rilievi del sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA