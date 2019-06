Federcanapa: «I nostri prodotti non sono droganti. Lo ha stabilito anche la Cassazione»

«I prodotti a marchio

Fiore di Canapa Italiano

, ottenuti in conformità con la legge, sono privi di efficacia drogante e di rischi per la salute e, di conseguenza, la relativa commercializzazione non costituisce reato, come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione». Lo scrive in una nota Federcanapa, che assicura «il suo sostegno e il sostegno dei suoi legali a quei negozianti che intendono proseguire la loro attività di vendita, nel rispetto dei criteri indicati». Per Federcanapa «il pronunciamento delle sezioni penali unite della Cassazione, aldilà del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore e in particolare in chi commercia prodotti in canapa. Una preoccupazione amplificata ad arte dalle dichiarazioni del nostro Ministro dell'Interno durante e dopo la campagna elettorale, che si ostina a identificare i negozi di articoli in canapa con luoghi di spaccio di droga»

