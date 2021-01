Cani anti-Covid: dopo Helsinky arrivano in Italia. Debutto all'aeroporto di Cuneo

I cani più affidabili del tampone? Arrivano i cani anti-Covid. Esemplari che hanno seguito un addestramento speciale, in grado di fiutare e individuare la presenza del coronavirus e la presenza di contagiati. Un progetto unico in Italia, che dopo la sperimentazione ad Helsinky debutta all'aeroporto di Cuneo.

L'operazione è messa in campo dalla società specializzata nei servizi di sicurezza aeroportuale I-SEC Italia, in collaborazione con la società finlandese Nose Academy Oy, start-up di ricerca scientifica specializzata nell'addestramento di cani, che ha condotto con successo un progetto analogo all'aeroporto di Helsinky.

Già cominciata la fase di addestramento avanzato dei cani, messi a disposizione dall'Associazione Carabinieri e dall'A.V.S. O.S.L.J. Amici Volontari Soccorso di Milano, nei locali della Maxiemergenza 118 predisposti dal Dipartimento Interaziendale 118 della Regione Piemonte, l'obiettivo è di attivare il servizio dal mese di febbraio.

«Possiamo dare il nostro contribuito alla ripresa in sicurezza del trasporto aereo, offrendo uno screening efficace e rapido per tutti i passeggeri che vorranno sottoporsi al test», spiega Anna Milanese, direttore di Cuneo Airport.

