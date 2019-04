Cagnolino seviziato col fuoco: una taglia di mille euro per notizie sui torturatori. E Salvini twitta: «Bastardi»

Come ci si può accanire su una povera bestiola in questo modo? Hanno torturato e seviziato un cagnolino col fuoco, lasciandolo poi agonizzante sul ciglio di una strada nel quartiere residenziale di Sassari: è caccia ai 'torturatori', e spunta una taglia da mille euro che verrà offerta, scrive La Nuova Sardegna a chiunque sarà in grado di fornire informazioni utili per identificarli.

Il meticcio di nome Fuego, ricoverato all'ospedale didattico veterinario dell'Università di Sassari, era stato ritrovato in condizioni pessime: ai canili della zona e alla stessa clinica sono arrivate decine di disponibilità all'adozione dello sfortunato cagnolino. Ma nessuna novità dalle indagini, affidate alla polizia locale.



L'iniziativa della taglia è partita da un gruppo di cinque donne pensionate, che si sono dette pronte a elargire questa somma in denaro pur di risalire ai torturatori, che sono stati chiamati

«bastardi» dal ministro dell'Interno,, che ha rilanciato la notizia Ansa in un tweet.