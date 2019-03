Taranto, azzannata alla testa da un rottweiler: grave una donna

Azzannata alla testa e al braccio destro da un rottweiler. Una donna di 85 anni è stata aggredita da un cane nella frazione di Lama, a Taranto, riportando gravi ferite. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Il cane ha azzannato alla testa e al braccio destro la donna che è stata poi soccorsa dal 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale SS. Annunziata dove è stata ricoverata con prognosi riservata. Sono in corso indagini da parte della Polizia per capire se il cane appartenesse alla famiglia dell'anziana oppure ad altre persone.

Ultimo aggiornamento: 17:30

