Cagnolino giustiziato dai balordi per strada. La padrona: «Aiutatemi a trovare chi ha ucciso Remì»

Sparano un colpo d’arma da fuoco contro un cagnolino in pieno giorno. È accaduto in centro a Carovigno, in provincia di Brindisi. Il piccolo Remì è morto in strada. Disperata, la sua famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri. La proprietaria, Rosa Epifani: “Aiutateci a fare giustizia per lui, chi ha visto parli”.

LEGGI ANCHE Porta la cagnolina al parco, uno sconosciuto la uccide a calci. L'appello su Fb: ​«Aiutatemi a trovare il colpevole»

Un storia che si fa fatica anche solo ad immaginare e che riporta all'attenzione della cronaca l’ennesimo episodio di crudeltà sugli animali. Stamattina la famiglia di Remì, meticcio di 9 anni, ha aperto la porta di casa e lo ha lasciato uscire, come ogni giorno. Lui era abituato a fare una passeggiata da solo, in centro, vicino all’abitazione nella quale è cresciuto, e poi a ritornare, ha raccontato la sua proprietaria. Alle 11 la telefonata di un'amica alla proprietaria: "C'è un cane morto in strada, gli hanno sparato. Credo sia Remì".

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA