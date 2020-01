Cane chihuahua abbaia durante la rapina, i ladri lo affogano nel water a Bergamo

Chihuahua abbaia, i ladri lo uccidono affogandolo nel water. È accaduto a Torre Bordone, in provincia di Bergamo. Approfittando della momentanea assenza dei proprietari, ieri mattina dei ladri si sono introdotti in casa, rubando denaro e gioielli di famiglia. Poi l'atto efferato. Lo riporta il Corriere della Sera. Attila, il piccolo chihuahua bianca di un chilo e mezzo, avrebbe iniziato ad abbiare forse spaventato dagli intrusi. E i ladri quel punto hanno compiuto un gesto folle, affogando il cagnolino nel water. Lo strazio dei padroni è indescrivibile. «È stata una carognata, la signora è sconvolta e non certo per il furto, ma per il cane», commenta Valter Acerbis, coordinatore dei Vot, i Volontari osservatori del territorio di Torre Boldone.

