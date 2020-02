Ragazzo non raccoglie i bisogni dei cani in strada, anziano lo rimprovera e glieli spalma sul viso

Un tredicenne è stato aggredito da un passante che gli ha spalmato in faccia i bisognini dei cani. L'incredibile episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Vicenza. Il ragazzino ha portato fuori i due cani, lasciando i ricordini degli animali per strada. Un passante - un uomo di circa 70 anni - si è accorto del fatto e li ha raccolti, poi si è avvicinato al 13enne lo ha rimproverato e glieli ha spalmati sul volto. E' successo nel quartiere di Sant'Andrea, come scrive il Giornale di Vicenza. La madre del giovanissimo ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri.

