Candidato della Lega posta foto di tre bambini Down e scrive «Facebook, Instagram e Whatsapp in questo momento»

Un mare di polemiche per un post su Twitter: in quel post una foto di tre bambini affetti da sindrome di Down con la scritta «Facebook, Instagram e Whatsapp in questo momento». Lo ha scritto ieri su Twitter Augusto Casali, 21 anni, toscano, quando le tre piattaforme social hanno avuto un blocco totale durato alcune ore. Casali si definisce su Fb "Sovranista Militante, Social Media Manager e appassionato di Geopolitica", e su Twitter, dove ora si è cancellato, si definiva "fondatore e capo admin di 'dioimperatoresalvini'. E su Facebook ha pubblicato sue foto in compagnia del vicepremier Matteo Salvini e anche una in cui compare la scritta "vota Casali", a sottolineare una sua candidatura con la Lega.

Tante le reazioni di sdegno e rabbia sui social, anche se dalla Lega Toscana smentiscono che sia un loro militante.

Augusto Casali in un post su fb oggi si scusa: «È ovvio che non ho assolutamente niente contro le persone affette da sindrome di down, alle quali comunque chiedo scusa per l'incomprensione», scrive. «Ignoro le decine di ingiurie subite dopo un'ironia incompresa», aggiunge notando, «con altrettanta ilarità come suddette ingiurie provengano - conclude - unicamente da una parte politica la quale si fa da decenni avvocato per potere abortire individui affetti da tale sindrome».

«Amici e amiche, mi aiutate a smentire questa penosa bufala? Un certo Augusto Casali, ragazzo poco più che ventenne che millanta sui suoi profili di essere social media manager della Lega Toscana (informazione assolutamente falsa!), ha pubblicato la foto di tre bambini affetti da sindrome di down, accompagnata da un commento che definire idiota è fare un complimento. Voglio precisare che il soggetto in questione non è militante della Lega Toscana e non è il nostro social media manager». Lo scrive sul suo profilo Facebook il commissario della Lega Toscana e sindaco di Cascina (Pisa) Susanna Ceccardi dopo le polemiche per un twitt, smentendo che Casali sia un militante della Lega. «Ora, pur di attaccare la Lega, tanti sinistri rosiconi stanno facendo circolare la fake news sui social. Capisco la loro frustrazione e li abbraccio», prosegue invitando i giornalisti a non dare «spazio a queste bufale. Li diffido dal continuare a farlo e li invito piuttosto a smentire», e aggiungendo «i tre bambini sono meravigliosi».

