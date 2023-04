Napoli, esasperato dai festeggiamenti getta candeggina sopra i tifosi: ragazzo finisce in ospedale

Sono partiti già nelle scorse ore i festeggiamenti per la conquista del terzo titolo napoletano. Gli azzurri sono veramente a un passo dalla vittoria dello scudetto della Serie A 2022-2023. A poche ore dall’inizio della festa vera e propria la città è stata invasa da migliaia di tifosi la cui festa è andata avanti per tutta la notte tra le strade e i vicoli di Napoli. Un entusiasmo che ha colpito il 99% della popolazione partenopea: sono ben trentatrè anni che si aspetta questo momento e la frenesia delle ultime ore, degli ultimi giorni, ne è la prova. Ne resta fuori quell’1% che è stato coinvolto involontariamente dalla potenza dei festeggiamenti azzurri: c’è chi, abitando in piccoli vicoletti, ha dovuto ‘subire’ urla e chiasso fino a notte fonda. Si tratta di persone anziane che nulla hanno potuto contro i cori. O meglio, quasi tutti non hanno risposto: c’è chi, stando anche ai video pubblicati dalla pagina Instagram Welcometofavelas_4k, ha ‘innaffiato’ con acqua i ‘rumorosi’ tifosi. Una signora, sembrerebbe utilizzando una pompa, ha inondato i tifosi con acqua e, parrebbe, anche candeggina. Secondo quanto riportato dalla pagina instagram uno dei tifosi sarebbe finito in ospedale perchè colpito da tale intruglio.