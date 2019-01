Morta Chiara Gandolfi, la mamma che raccontava sul blog la sua lotta contro il cancro

Non ce l'ha fatta. È morta ieri all'età di 41 anni Chiara Gandolfi, da sei anni malata di cancro. Non aveva mai nascosto la sua malattia e per raccontarla aveva creato un blog: lisadea.wordpress.com. «La felicità è dentro di te, sempre e comunque» è il titolo che aveva scelto per l’ultimo post. Su Facebook l'ultimo post risale invece al 31 dicembre scorso: una foto di mare, di vacanze. E gli auguri di buon anno a tutti gli amici La triste notizia è arrivata domenica, meno di tre settimane più tardi: Chiara Gandolfi, bresciana, è morta a 41 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia.

Ai social aveva affidato i passaggi di questa lunga battaglia «perché ho capito - spiegava - che parlarne in modo schietto mi aiuta anche ad affrontare me stessa e gli altri. È come con la parrucca:ognuna è libera di fare ciò che sente, io ho deciso di non metterla perché non voglio nascondere nulla». La piangono il marito Paolo, la piccola figlia, e tutta la sua famiglia.

