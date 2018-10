Bmw impazzita: porta via 10 metri di guardrail e si rovescia nel fosso

CAMPOSAMPIERO - Auto porta via il guardrail per 10 metri e poi cade nel fosso rovesciata. Feriti due giovani. L'incidente è accaduto intorno alle 1.20 di domenica 7 ottobre, in via Corso a Camposampiero.

I pompieri accorsi con i volontari di Santa Giustina e la squadra di Cittadella hanno messo in sicurezza la vettura, mentre i due occupanti erano riusciti autonomamente a venire fuori se pur feriti dopo aver sfondato un vetro della Bmw. I due feriti sono stati assisti dal personale del suem 118 e sono stati portati in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate due ore e mezza dopo, successivamente al recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.



