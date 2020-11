Campania zona rossa? Si decide entro domani sera, stretta dal 16

La Campania diventa zona rossa o no? Con 4.065 nuovi contagi nelle ultime 24 ore la regione governata da Vincenzo De Luca è terza per numero di casi giornalieri, dietro solo a Lombardia e Piemonte. Ma nonostante ciò, per il momento resta in zona gialla, tra le regioni a più basso rischio in Italia. L'eventuale stretta del governo è attesa per la serata di domani ma non scatterebbe comunque prima di lunedì.

Campania, domani il report degli ispettori del governo

Il report degli ispettori del ministero della Salute in Campania sta per arrivare sul tavolo del ministro Speranza che lo avrà a disposizione domani, nel giorno del monitoraggio sulla fascia da attribuire alle diverse Regioni. Il report è stato stilato in seguito all'ispezione che quattro tecnici del ministero, accompagnati dai Nas, hanno effettuato per 48 ore negli ospedali della Campania. Domani è prevista la riunione della cabina di regia nazionale che - secondo quanto ricordano dal ministero della Salute - si basa sul flusso dei dati settimanali inviati dalle Regioni.

L'iter rimarrà invariato anche in questo caso e la cabina analizzerà i 21 indicatori decisi per legge che vengono poi elaborati in base ad un algoritmo specifico. Ci sarà poi la valutazione del Comitato Tecnico Scientifico sull'esito del monitoraggio e verrà inviato il parere al ministero della Salute. A quel punto sarà il ministro Speranza a decidere ma questa settimana avrà un dato in più, l'esito del report, e resta quindi da capire che peso avrà questa relazione nella decisione finale su eventuali misure più restrittive per la Campania.

Se tutto l'iter si concluderà domani, la decisione sul colore della fascia per la Campania sarà resa nota in serata, altrimenti si arriverà a sabato. Dal ministero ricordano sempre che viene concesso uno spazio temporale «cuscinetto» prima dell'entrata in vigore di un eventuale cambio di fascia e quindi un'eventuale mutamento potrebbe entrare in vigore da lunedì.

La protesta di De Luca

Proteste dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, alla riunione del ministro Francesco Boccia con Regioni, Comuni (Anci), Province (Upi), a cui partecipano anche il commissario Domenico Arcuri, e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. De Luca ha protestato contro la sproporzione tra la richiesta della sua Regione di 1400 sanitari (600 medici e 800 infermieri chiesti un mese fa) - e il personale inviato che - secondo quanto da lui affermato - ammonta a circa sette anestesisti. De Luca - secondo quanto si apprende - ha anche ribadito che la Campania non ha necessità di ospedali da campo ma di medici avendo 14mila dipendenti in meno nella sanità.

Diversa la versione di Boccia che a quanto si apprende avrebbe risposto a De Luca che «da 15 giorni hai la disponibilità di 2.236 volontari campani; arruolateli. In tutta Italia nella prima ondata abbiamo inviato 500 medici e 1.200 infermieri. Il Governo è totalmente al fianco di tutta la comunità campana e ha sempre garantito il massimo aiuto alla Regione attraverso il commissario Arcuri con i ventilatori polmonari e i materiali distribuiti e la Protezione civile attraverso il personale medico. Dal 24 ottobre la Campania ha sul tavolo, attarverso la Protezione civile, la disponibilità di 2.236 operatori sanitari, arruolateli e se avete bisogno di altri volontari facciamo un bando ad hoc solo per la Campania domani mattina, ma basta polemiche. Ci sono 1.172 medici campani che vogliono lavorare in Campania e oltre un migliaio di altri operatori sanitari. Non si risolvono complessità di questa natura polemizzando ma lavorando nel merito dei problemi e collaborando 24 ore al giorno. Abbiamo grande rispetto per il lavoro di ogni Presidente perché lo facciamo insieme da otto mesi ed è lo stesso rispetto che hai avuto tu. Non c'è nessuno sciacallaggio verso la Campania e questa non è la sede per far polemica ma la sede in cui si risolvono problemi reali. I dati di oggi sulle terapie intensive confermano che la Campania con 181 ricoverati Covid-19 su 590 è sotto la soglia critica ma nello stesso tempo le pressioni sulle reti ospedaliere necessitano interventi urgenti. Il governo resta al fianco della regione Campania e se c'è bisogno di fare ulteriori misure restrittive d'intesa con il ministero della salute noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Attiviamo in tempo reale attraverso Arcuri tutti i covid hotel di cui c'è bisogno in ogni provincia campana e confermiamo la disponibilità della Difesa per esigenze ulteriori di ospedali da campo cosi come avvenuto in altre regioni italiane a partire dal caso di Genova in Liguria. Se non servono, per alleggerire la pressione sugli ospedali, basta metterlo per iscritto alla Protezione civile che domani comunque scriverà a tutte le Regioni confermando la nostra disponibilità, poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità».

Il bollettino di oggi

Gli oltre 4.000 nuovi contagi registrati in Campania nelle ultime 24 ore sono un netto balzo in avanti rispetto al dato di ieri (3.166). Aumentano i tamponi, sono 23.840 a confronto dei precedenti 18.446. 31 i morti, nei giorni dal 7 all'11 novembre. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta al 17 per cento.

Sui 4.065 positivi del giorno, gli asintomatici sono 3.779 contro i 286 sintomatici. Il totale dei positivi è di 99.986 contro un complessivo di tamponi effettuati di 1.196. Con i 31 decessi dell'ultimo bollettino si arriva ad un totale in Campania di 927. Le persone guarite sono 645 su un totale di19.000, I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 192. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, quelli occupati: 1.944. Ad oggi - si ricorda - la dotazione dei posti letto di terapia intensiva della Regione Campania «è costituita dalla somma dei 590 posti letto realizzati pre-emergenza e dei posti letto in più temporaneamente attivati per i Covid: 66 (Covid hospital)».

