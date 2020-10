Covid Campania, De Luca chiude anche le scuole materne e nidi: da lunedì stop fino al 14 novembre. Diretta

Scuole chiuse per virus. Nuova stretta del governatore Vincenzo De Luca in Campania: da lunedì stop anche alle scuole dell'infanzia, vale a dire materne e nidi. Lo prevede l'ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da covid-19. Scuole chiuse da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre.

APPROFONDIMENTI L'ESCALATION Lockdown leggero più vicino, Italia nello scenario 4: indice... LA PANDEMIA Covid, in Veneto 3.012 contagi e 17 morti. Luca Zaia:... LA LOTTA AL VIRUS Covid, i 10 errori sulla pandemia e come si può rimediare,... IL DOCUMENTO Covid, Italia verso scenario 4: il più grave ROMA Conte: «Oggi ok a dl ristoro, indennizzi subito alle categorie... ROMA Covid, Brusaferro: «Indice di contagio molto sopra a 1 in... L'ANALISI Coronavirus, l'indice Rt balza a 2. A ottobre si contano 5.773...

Covid, i 10 errori sulla pandemia e come si può rimediare, lettera aperta al governo di 10 accademici Le schede

L'ordinanza, in corso di pubblicazione, proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.

Le parole del presidente





Prorogata la zona rossa di Arzano

Intanto la zona rossa di Arzano, in provincia di Napoli, è stata prorogata fino al prossimo 4 novembre. Lo prevede sempre l'ordinanza di De Luca. Nel dispositivo viene ribadito il «divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti, di accesso nel territorio comunale». Viene, inoltre, confermata, la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità». Sospese nel Comune in provincia di Napoli le attività commerciali al dettaglio, «fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità». Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. E' fatto inoltre divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività - anche lavorative - non sospese, per il cui espletamento è consentito l'allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA