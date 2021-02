Genova, frana sotto al cimitero di Camogli: 200 bare finiscono in mare

Duecento bare in mare a Camogli, provincia di Genova. Sul litorale, proprio dove c'è il cimitero, si è staccato un pezzo di costone dalla roccia. E così circa duecento bare sono finite in acqua. Sono subito intervenuti i pompieri e i vigili del fuoco per recuperarle e mettere in sicurezza quelle rimaste in bilico. Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato la frana, si avanzano ipotesi.

Assessore Tino Revelo: «La mareggiata ha scavato la roccia»

Tra le ipotesi sul motivo della frana c'è quella dell'assessore comunale ai Lavori pubblici Tino Revello. Al Secolo XIX ha spiegato che la zona era «sotto controllo, monitorata e transennata da qualche giorno perché si sentivano scricchiolii». Quindi l’ipotesi è che «la mareggiata abbia scavato circa 50 metri verso l’interno».

Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzatori dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche, messa in sicurezza e il recupero delle bare finite in mare #22febbraio pic.twitter.com/fEbPHQOC8Y — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 22, 2021

