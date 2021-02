Camogli, frana il cimitero: 200 bare finiscono in mare

Duecento bare in mare a Camogli, provincia di Genova. Sul litorale, proprio dove c'è il cimitero, si è staccato un pezzo di costone dalla roccia. E così circa duecento bare sono finite in acqua. Sono subito intervenuti i pompieri e i vigili del fuoco per recuperarle e mettere in sicurezza quelle rimaste in bilico.

Assessore Tino Revelo: «La mareggiata ha scavato la roccia»

La frana non è stato un evento del tutto imprevisto. L'assessore comunale ai Lavori pubblici Tino Revello al Secolo XIX ha spiegato che la zona era «sotto controllo, monitorata e transennata da qualche giorno perché si sentivano scricchiolii». Quindi l’ipotesi è che «la mareggiata abbia scavato circa 50 metri verso l’interno».

Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzatori dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche, messa in sicurezza e il recupero delle bare finite in mare #22febbraio pic.twitter.com/fEbPHQOC8Y — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 22, 2021

