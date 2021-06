Vicenza, camion si ribalta: 300 tacchini morti sull'Altopiano di Asiago

«Strage» di tacchini la notte scorsa, lungo la provinciale che collega la località di Canove a Roana (Vicenza), sull'Altopiano di Asigo, per il ribaltamento del rimorchio di un autotreno. Nel ribaltamento del rimorchio, avvenuto intorno all'1.40, sono morti 300 volatili. I pompieri, arrivati da Asiago e Vicenza con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo e lavorato per il recupero delle gabbie e il raddrizzamento del rimorchio. Sul posto anche i carabinieri di Roana. Le operazioni di soccorso e recupero sono terminate poco dopo l'alba.

#2giugno Roana(VI), la notte scorsa, rovesciameno del rimorchio di un autotreno carico di 300 tacchini, che sono morti. #Vigilidelfuoco con due squadre fino oltre l’alba per il recupero del mezzo #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/CAW7P6T2FS — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) June 2, 2021

