Camion di cuccioli ribaltato in autostrada: è vivo il terzo steffettista Alessandro Porta

Si è salvato il terzo staffettista Enpa, Alessandro Porta. È ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo il violento incidente tra il furgone che trasportava cuccioli in attesa di adozione e due mezzi pesanti, ieri, sull'autostrada A14 tra Pesaro e Cattolica (nella foto la cabina di guida del furgone degli animalisti completamente disintegrata). Nell'incidente sono morti Elisabetta Barbieri e Federico Tonin. Alessandro Porta, è invece stato ricoverato in ospedale nella giornata di ieri in condizioni gravi.

APPROFONDIMENTI ROMA Cani uccisi e buttati via a Cerveteri: rabbia per l’atroce fine... GENOVA Genova, ragazza in monopattino travolta e uccisa da un tir: muore a... LOMBARDIA Masso si stacca dalla montagna e travolge auto di passaggio, un morto... INCIDENTE Fabrica di Roma, incidente stradale: grave un trentenne PESARO Incidente A14, morti due volontari Enpa: trasportavano cuccioli da... STATI UNITI Morti 70 cani (e 80 gravi), azienda di cibo per animali ritira i... ANIMALI Cuccioli acquistati durante il lockdown e rimessi in vendita a prezzi...

Incidente A14, morti due volontari Enpa: trasportavano cuccioli da adottare

© RIPRODUZIONE RISERVATA