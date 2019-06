Camilleri ancora in condizioni critiche ma stabili: l'ultimo bollettino medico

Andrea Camilleri resta in condizioni critiche ma stabili. Lo scrittore è ancora ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. «Dall'ultimo bollettino medico delle 17 di ieri, non si sono verificate variazioni significative delle condizioni cliniche - si legge nel bollettino della Asl Roma 1 - che permangono critiche. Continua il monitoraggio, il supporto intensivo delle funzioni vitali e il percorso diagnostico-terapeutico programmato».Il prossimo bollettino medico è in programma tra 24 ore.



