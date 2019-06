Camilleri, ecco come sta: il papà di Montalbano in condizioni «critiche» ma stabili

ROMA - Andrea Camilleri verrà sottoposto nuovamente ad accertamenti e, intorno alle 12, è atteso il nuovo bollettino medico.​ Lo scrittore siciliano, che ha 93 anni, è ricoverato da ieri al Santo Spirito dopo un arresto cardiaco. I medici dell'ospedale romano parlano stamani di condizioni «stabili ma critiche». Camilleri è attaccato a un macchinario per respirare.

L'Italia tifa Camilleri, il papà di Montalbano alla sua ultima trincea

Camilleri ricoverato: le immagini dell'attesa all'ospedale Santo Spirito

Il ricovero ieri. L'Italia è in ansia per Andrea Camilleri. Lo scrittore è stato ricoverato alle 9.15 di martedì mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo che si era sentito male a casa sua. Camilleri si trova nel reparto di rianimazione del nosocomio romano dopo un arresto cardiorespiratorio. Secondo il bollettino medico delle 17, circa 7 ore dopo il ricovero, affidato a Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia del Santo Spirito, « Camilleri è arrivato con un arresto cardiocircolatorio. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoria che ha permesso il ripristino dell'attività cardiocircolatoria. Lo scrittore è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico». Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l'iter diagnostico e terapeutico. Lo scrittore era reduce da una caduta una ventina di giorni fa circa in casa a seguito della quale aveva riportato una frattura al femore. Da 25 anni lo scrittore racconta le indagini del commissario Montalbano nei volumi pubblicati da Sellerio. Un successo esteso all'acclamata serie tv, 34 episodi interpretati da Luca Zingaretti e diretti da Alberto Sironi. Camilleri si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino.

Andrea Camilleri, dalla cattedra a Montalbano: chi è lo scrittore siciliano



