Cameriera chiede il pagamento dello stipendio, ma viene pestata a sangue dal titolare del locale

Una storia di violenza, assurda. Una donna di 40 anni, cameriera in un ristorante di Riva Trigoso (Genova), è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Riva, la donna si è presentata stamani per chiedere al titolare quanto le era dovuto e per tutta risposta è stata colpita in pieno volto.

Mancia, una ricompensa che vale un tesoretto: oltre 9 miliardi

Stoppani: «I giovani non vogliono fare i camerieri? Sbagliano, sono più importanti dello chef»

La donna è caduta e, secondo quanto appreso, sarebbe stata colpita più volte da altri due uomini. Sul posto, chiamati da alcuni passanti, i carabinieri di Sestri Levante e il 118 con personale e ambulanza della Croce Rossa. La donna è stata portata al pronto soccorso di Lavagna con contusioni e una ferita alla testa, i carabinieri hanno sentito i tre uomini presenti nel ristorante.