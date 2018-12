Febbre e attacchi di tosse: muore nella notte bimbo di un anno

Febbre, tosse e catarro. A colpire un bambino di un anno, residente a Camerano, con la famiglia, sembrava un virus influenzale, che in questa stagione si avvia verso il picco. Poi nella notte, all'improvviso, la tragedia. I sintomi si sono aggravati e il piccolo ha cominciato a mostrare difficoltà respiratorie. I genitori hanno chiesto aiuto alla centrale operativa del 118, i cui operatori sono intervenuti insieme ad una ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Il piccolo non ha però reagito alle terapie e poco dopo è morto. Restano da appurare le cause: non è escluso che possa essere necessaria l'autopsia. Ultimo aggiornamento: 10:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA