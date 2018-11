Carabinieri, 12 mesi di storia nel calendario: per la prima volta è anti-contraffazione

Il Calendario dell’Arma dei Carabinieri è diventato per il Paese un oggetto di culto (e da collezionismo) come dimostra la tiratura che da anni sfiora il milione e mezzo di copie. Un prodotto editoriale apprezzato, ambito e presente nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. E proprio questa mattina, presso la Scuola Ufficiali sull’Aurelia, alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, del Sottosegretario al Ministero della Difesa, Angelo Tofalo e del Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri, si è svolta la cerimonia di presentazione dello Storico Calendario e dell’Agenda 2019 dell’Arma.



Nato nel 1928, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 il Calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati, vicini all’Arma ma soprattutto ai cittadini. Questa edizione è stata pensata per la ricorrenza dei 40 anni dell’inserimento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell’Umanità e, parallelamente dei 50 anni dalla nascita dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Le tavole del Calendario, ideate e realizzate sotto la direzione artistica di Silvia di Paolo, sono state presentate al pubblico insieme ai temi della nuova edizione dell’Agenda dal conduttore televisivo Massimo Giletti.

A illustrare i prodotti editoriali, oltre al Capo del V Reparto del Comando Generale, il generale di brigata Massimo Mennitti, si sono alternati sul palco Franco Bernabè, presidente del Consiglio direttivo della Commissione Nazionale per l’Unesco, il giornalista e divulgatore scientifico Alberto Angela, lo scrittore Piero Colaprico, protagonista di una parte dei contenuti dell’agenda, la conduttrice Licia Colò e il professor Pietro Sisto. Nel 1972 una convenzione dell’Unesco prevede la «tutela del patrimonio culturale e naturale», inteso come bene dell’Umanità intera. L’atto dispone la creazione di un elenco di siti da tutelare, la «World Heritage list». Nel 1979 vi sono inserite le incisioni rupestri della Valcamonica. Oggi l’Italia conta ben 54 siti protetti, primo paese al mondo.

Le pagine del Calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall’Unesco. «Sono stati inseriti tutti con immagini o menzioni tali da fornire una visione complessiva della varietà di scenari della nostra penisola», ha sottolineato il Comandante Generale, Giovanni Nistri. In parallelo è riportato in breve il percorso evolutivo dei Carabinieri negli ultimi decenni, a partire dal Comando Tutela Patrimonio Culturale avviato nel 1969, che di recente ha fornito i primi «caschi blu della cultura» all’Unesco. Accompagnano le immagini dei luoghi simbolo della Nazione le altre articolazioni dell’Arma, attraverso la rappresentazione di uniformi e «principalmente di volti. Il volto - ha proseguito il generale Nistri - è lo specchio dell’anima, come i luoghi sono lo specchio di un Paese. E quelli presenti nelle tavole... stanno ben attenti a non invaderle. Si fondono nell’insieme... perché noi siamo e ci sentiamo parte integrante del paesaggio italiano, inteso come identità nazionale».

L’Agenda Storica 2019, invece, è incentrata sul tema «I Carabinieri nella letteratura», con uno specifico inserto curato dal professore Pietro Sisto. Viene proposta una carrellata di romanzi dedicati ai Carabinieri nel corso dei due secoli della loro storia. Tra le opere dell’Ottocento si trovano “La rassegna di Novara” di Costantino Nigra, con il verso «usi obbedir tacendo e tacendo morir», “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi e il libro “Cuore” di Edmondo De Amicis. Fra i classici del Novecento si ricordano “I Racconti del Maresciallo” di Mario Soldati e “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia. Si arriva infine ai nostri giorni, con i romanzi di Andrea Camilleri e Gianrico Carofiglio, di Carlo Lucarelli e Giancarlo De Cataldo, dell’ospite Piero Colaprico e di altri ancora. La manifestazione è stata l’occasione per presentare altre due opere editoriali: il Calendarietto da tavolo, dedicato alla Via Francigena e alle riserve naturali protette dai carabinieri Forestali e il Planning da tavolo che tratta le Città Italiane Capitali Europee della Cultura. Il ricavato del calendarietto sarà devoluto all’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (Onaomac) e quello del planning all’ospedale pediatrico «Gaslini» di Genova.

«La scelta fatta, donare qualcosa ai nostri orfani e ai bambini curati nella città di Genova, così duramente colpita dal crollo del Ponte Morandi - ha spiegato il Comandante Nistri - vuole essere un piccolo segno della nostra attenzione e della nostra solidarietà umana, valore fondante dell’Istituzione. Non si è buoni Carabinieri se non si avverte l’importanza della cultura quale elemento motore del cammino della civiltà umana... Non si è buoni Carabinieri se non si sente forte, quanto il compito di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, il Dovere sacro di aiutare i bisognosi».

