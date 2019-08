Caldo torrido, allerta per il weekend più caldo dell'anno: ecco le città da bollino rosso

Torna l'allarme caldo. Domenica 11 agosto sarà da bollino rosso in 8 città, tra le quali Campobasso dove l'allerta massima (livello 3) sarà fissa per tre giorni, a partire da oggi. Nelle altre 7 città - Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma - il livello d'allerta è già da oggi arancione. Sono le previsioni dell'ultimo bollettino meteo sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Le provisioni meteo



Sempre domenica l'allerta sarà di livello 2 - bollino arancione - in altre 8 città: Ancona, Bolzano, Bologna, Palermo, Pescara, Viterbo, Venezia, Verona, Trieste. Tra queste, in quattro (Bolzano, Bologna, Palermo e Viterbo) ci sarà, già da domani, il bollino arancione, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nella popolazione più suscettibile.

Il ' bollino rossò, livello 3 indica, invece, «condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute», ricorda il sito del ministero della Salute.

