Caldo da record nel weekend, con picchi di 35°. Ma la prossima settimana sono attesi temporali

Crescono le temperature in tutta Italia e arriva il caldo da record nel weekend. La colpa è dell'anticiclone africano, che colpirà soprattutto il Centronord: dove le temperature potranno risultare sopra la media anche di 8-10°C. È quanto conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Attesi picchi di 33-35°C sulla Pianura Padana, fino a 31-33°C sulle aree interne del Centro». Si tratta di valori vicini ai record assoluti di maggio, che per ora spettano al 2009 quando Milano e Bologna registrarono 35°C, ben 37°C Verona. Il clima sarà decisamente più fresco sui litorali, specie tirrenici e lungo la Riviera Ligure, complici le brezze marine; qualche grado in meno anche al Sud, dove l’apice del caldo africano si farà sentire soprattutto tra lunedì e martedì prossimo (picchi di 35-36°C sulle zone interne).

«Aumentano le probabilità per l’arrivo di qualche rovescio o temporale al Nord nella prossima settimana, in particolare tra lunedì e mercoledì», prosegue Ferrara di 3bmeteo.com. Temporali che data la presenza di aria calda e umida potranno risultare localmente di forte intensità, a carattere di nubifragio e accompagnati da grandine e improvvise raffiche di vento. Le aree più soggette saranno Alpi, Prealpi e pedemontane, ma successivamente qualche temporale dovrebbe raggiungere anche la Pianura Padana. In un secondo momento locali rovesci e temporali potrebbero altresì interessare anche il Centrosud, in particolare i settori occidentali, il tutto accompagnato da uno smorzamento almeno parziale della canicola, comunque più apprezzabile al Nord.

