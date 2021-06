Caldo record, weekend da bollino arancione per 10 città: a Roma attesi oltre 30 gradi

Caldo record in Italia nel weekend. E dieci città sono già state contrassegnate con il bollino arancione, quello che indica condizioni meteo con rischi per la salute. Ma c'è ne anche una in rosso domenica, situazione di emergenza, ed è Brescia, già oggi arancione. Il bollettino del ministero della Salute, che monitora 27 città, per sabato 19 e domenica 20 dà bollino arancione per Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia e Torino. Domenica 20 si aggiungono in arancione Ancona, Campobasso, Palermo, Rieti, Roma e Verona.

Caldo, le temperature

Si raggiungerà tra sabato 19 e domenica 20 giugno il picco della prima ondata di calore. Con punte di 39-41 gradi attese sulla Sicilia interna, ma anche in Puglia, sul foggiano. Picchi di 37-38 gradi su alcuni tratti della Val Padana come in Emilia, in particolare tra il bolognese e il ferrarese, e nelle aree più interne della Toscana. Ad aggravare la situazione di disagio ci penserà inoltre l'aumento del fenomeno dell'afa, che contribuirà a mantenere le temperature molto elevate anche durante la notte. A Roma per sabato e domenica le temperature saliranno sopra i 30 gradi, in particolare nella fascia centrale della giornata, quella che va dalle 11 del mattino fino alle 18.

