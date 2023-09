Anticlone africano, ritorna il caldo sulla Penisola ma occhio ai temporali e ai venti forti da metà settimana

Caldo nella prima parte della settimana ma piogge e temporali da giovedì in diverse regioni della Penisola. L'estate reclama ancora il suo posto prima di lasciare che la stagione autunnale prevalichi. In questi giorni stiamo assistendo ad un ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano che dall'Algeria punta l'Europa centro-settentrionale e alla contemporanea discesa di un vortice dalla Penisola Balcanica verso il tacco dello Stivale.

Vortice balcanico, venti forti e temporali sulla Penisola. L'anticiclone africano rialzerà le temperature in (quasi) tutte le regioni

Sulla maggior parte delle nostre regioni si avvertirà l'influenza della prima figura barica, con stabilità anticiclonica sull'Italia centro-settentrionale. Il cuore dell'anticiclone africano punterà Francia, Regno Unito e Germania, sfiorando soltanto le nostre regioni nordoccidentali e la Sardegna, senza quindi dare vita ad una ondata di caldo fuori stagione.

Martedì

Oggi il vortice balcanico punterà il Mar Ionio e quello Libico e condizionerà ancora il tempo sulle regioni più meridionali con qualche acquazzone su Calabria, specie ionica, e Sicilia orientale, fino al primo mattino anche su interne abruzzesi e Lucania, seppur a carattere molto debole.

Alcuni annuvolamenti più consistenti interesseranno Piemonte e settore lombardo-veneto, specie nella prima parte della giornata a ridosso della fascia alpina, per l'ingresso di correnti orientali nei bassi strati. Sul resto d'Italia invece prevarrà la stabilità dettata dall'anticiclone africano, con tempo soleggiato e solo qualche innocuo annuvolamento sul versante adriatico della dorsale appenninica. Le temperature saranno in ulteriore lieve diminuzione e sul medio versante adriatico non andranno oltre i 25/27°C.

Mercoledì

Domani l'anticiclone africano tenderà ad irrobustirsi sull'Europa centrale, dando luogo a tempo stabile anche su gran parte d'Italia con temperature che torneranno ad aumentare, soprattutto sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Le estreme regioni meridionali, tuttavia, risentiranno ancora degli effetti del vortice provenuto dai Balcani, in azione sul Mar Libico, con tempo instabile e a tratti temporalesco tra Sicilia centro-orientale e Calabria, localmente fin sul Salento, e con fenomeni più insistenti su bassa Calabria ionica e Sicilia ionica.

La seconda parte della settimana

Rimarrà in vita anche nella seconda parte della settimana il vortice mediterraneo, ormai diretto verso le coste libiche.

Ne conseguirà la prosecuzione della fase instabile sulle nostre estreme regioni meridionali tra giovedì e venerdì, con altri rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il versante ionico della Calabria e la Sicilia centro-orientale, ma che si estenderanno un po' più a nord, coinvolgendo anche la dorsale appenninica centro-meridionale, dall'Abruzzo fino al settore lucano.

Non è escluso tra l'altro lo sconfinamento di alcuni fenomeni alla costa del basso Tirreno, specie nelle ore pomeridiane. Situazione opposta invece sul resto delle regioni del Centro Italia e sul Settentrione, dove prevarrà l'azione stabilizzante dell'anticiclone africano proteso fin verso l'Europa centrale. Le temperature inoltre continueranno a salire progressivamente al Centro-Nord, con i valori più elevati che si raggiungeranno sulle centrtali tirreniche e in Sardegna, dove si potranno registrare picchi di 34/36°C.