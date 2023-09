Caldo anomalo in arrivo: colpo di coda dell'estate con +5 gradi nel weekend. Ecco cosa succede da lunedì

Giunti ormai al secondo fine settimana di settembre l'estate non accenna a terminare, e nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire ulteriormente. Un caldo decisamente sopra la media stagionale causato dall'ennesimo anticiclone africano darà la sensazione di essere ancora in pieno luglio. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per la prossima settimana.

Estate 2023 la più calda mai registrata: ad agosto temperatura 1,5° sopra la media. Il report di Copernicus

L'anticiclone

A portare con sé temperature decisamente estive, superiori di circa 5-6°C rispetto alla media del periodo, è una nuova fase anticiclonica in parte già attiva sulla penisola, che regalerà lunghe fasi soleggiate e nel complesso un clima del tutto simile al trimestre estivo. Non sarà solo l'Italia a subire l'influenza del nuovo anticiclone: in Europa quest'ultimo sta determinando condizioni climatiche singolari, soprattutto considerando il periodo.

L'Europa rovesciata

A causa della fase anticiclonica, in Europa le temperature saranno complessivamente di circa 12°C sopra la media stagionale, con il caldo anomalo che si estenderà fino alla Finlandia e alle Repubbliche Baltiche, coinvolgendo Francia, Germania e Regno Unito: Londra ha toccato picchi di 30-31 gradi, rari nel mese di luglio e incredibili a settembre.

Al Sud, invece, l'uragano mediterraneo continua a svilupparsi tra Ionio e Mar Libico, coinvolgendo la Grecia ma anche Calabria Ionica e Sicilia. In quest'aree del sud Italia le temperature massime si attesteranno intorno ai 23-34 C°, che di solito al 10 settembre rappresentano invece le temperature minime. Un'anomalia evidente, con caldo record al nord e instabilità al sud: la situazione cambierà però domenica, quando l'uragano sposterà i fenomeni autunnali dovuti all'uragano verso la Libia e anche il sud Italia riconquisterà cieli sereni. Vediamo allora le previsioni dei prossimi giorni nelle Regioni italiane.

Le previsioni per Regione

Soltanto l'estremo Sud (Calabria ionica e Sicilia) vedrà condizioni di maltempo per il vortice che, comunque, entro sabato 9 settembre si sposterà verso la Libia. Le regioni del Sud non raggiungeremo valori record per settembre, anche se le temperature si assesteranno comunque intorno ai 33 C°.

Al Centro- Nord, si toccheranno picchi di 35-36 gradi in Toscana, 34 gradi in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna. Per chi può, saranno le condizioni praticamente ideali per una nuova vacanza settembrina: giornate calde e soleggiate e con notti più fresche e ventilate di quelle viste durante le bolle di calore dell'estate, senza dimenticare i prezzi da media stagione, decisamente più contenuti.

Nel weekend del 9-10 settembre l’alta pressione prenderà di nuovo possesso anche del Sud portando un deciso miglioramento. Blandi addensamenti e un po' di vento in Sicilia. Complessivamente estate e caldo, dalle Alpi alla Sicilia e precipitazioni scarse o assenti fino al 13 settembre, quando qualcosa, secondo i meteorologi, dovrebbe cambiare.

La situazione critica in montagna

Nelle aree montane è il caldo non è però una buona notizia: lo zero termico - ovvero l'altitudine necessaria per raggiungere 0 C°- si attesterà intorno ai 5000 metri.

I ghiacciai, costantemente monitorati, continuano a registrare ritmi record di scioglimento, sempre più allarmanti doopo l'identificazione dell'estate 2023, da parte di scienziati e climatologi, come la più calda di sempre mai registrata.