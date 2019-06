Caldo record in tutta Italia, allarme ozono a Firenze: black out e treni soppressi a Milano

Italia e tutta Europa nella morsa del caldo: sono 16 i centri urbani contrassegnati oggi con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce più fragili. I disagi nel nostro Paese, dove finora si sono contati tre morti, riguardano soprattutto l'ondata di malori e l'aumento della concentrazione di ozono nell'atmosfera e svariati black out agli impianti elettrici, ma è afa record anche in Spagna, dove due persone sono morte, e in Francia dove si sono toccati i 45 gradi.

Ozono record a Firenze

Il caldo record di questi giorni ha fatto salire a Firenze la concentrazione di ozono nell'atmosfera, che ieri ha raggiunto un valore di 203 microgrammi per metro cubo d'aria, ben oltre la soglia di legge fissata a 180. Per oggi e domani, precisa il Comune di Firenze in una nota, si prevedono condizioni di alta pressione che sono favorevoli a ulteriori aumenti dei livelli di concentrazione di questo inquinante. Per questo, il sindaco Dario Nardella ha emesso un avviso alla popolazione per invitare i cittadini a evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all'aperto nelle ore più calde della giornata e, nei lavori all'aperto, di concentrare nella fascia pomeridiana le attività faticose (oltre ad effettuare pause in zone o strutture all'ombra). Ai soggetti più sensibili si raccomanda di evitare la permanenza all'aria aperta. L'assessore comunale all'ambiente Cecilia Del Re lancia un appello «ai soggetti più sensibili, bambini, anziani, asmatici o persone affette da malattie dell'apparato respiratorio, ad evitare la permanenza all'aria aperta nei luoghi soleggiati. In questi giorni, poi, abbiamo aggiornato la mappa dei luoghi pubblici nei quali è possibile trovare aria condizionata, senza necessità di consumare: sono undici e sono disponibili in rete civica anche in formato open data». Lo sforamento, il primo quest'anno, è stato registrato dalla centralina di Settignano.



Disagi sulla rete ferroviaria

Ritardi e soppressioni in Lombardia su alcune linee ferroviarie di Trenord per effetto del caldo, che blocca i locomotori o rende inservibili i treni senza aria condizionata e con i finestrini sigillati. In particolare, nelle ore più calde del giorno, si contano diverse soppressioni dalla stazione di Milano Porta Garibaldi in direzione di Lecco, Como e Bergamo, a causa dei guasti al materiale rotabile. Guasti che, se ripetuti, scatenano un effetto domino in grado di bloccare un'intera linea. Ô successo sulla Milano-Lecco via Carnate, con utenti bloccati in stazione a Milano dalle 15 senza treni diretti alla Città manzoniana. Trenord spiega che i disagi dovuti al caldo si verificano nelle linee in cui sono in servizio i treni più vecchi. Tra queste la S8 (Milano-Lecco via Carnate), la S11 (Milano-Como) e la linea regionale Milano-Bergamo via Carnate, limitata alla stazione di Paderno d'Adda a causa dei lavori in corso sul Ponte San Michele. «Le eccessive temperature - viene spiegato - mandano in blocco gli impianti di climatizzazione rendendo i treni inservibili». Diverso il discorso sulle altre linee, in particolare quelle di Ferrovienord, che dalla stazine di Milano-Cadorna vanno verso Novara, Varese, Malpensa, Como e Asso. «In quelle linee - viene sottolineato - circolano treni più nuovi e non si registrano particolari disagi».

Black out a Torino e Milano

Guasti diffusi su tutta la rete elettrica si registrano da ieri mattina a Torino. Interessati diversi quartieri del capoluogo piemontese, per un arco di tempo variabile da caso a caso. Colpa delle eccezionali temperature delle ultime ore, che hanno sottoposto la rete a forti sollecitazioni in termini di carico, per l'incremento dei consumi, e di stress termico. Per ridurre i disservizi, Ireti, società del Gruppo Iren che gestisce la rete, è intervenuta mettendo in campo mezzi, personale ed imprese esterne, e rafforzando il presidio del telecontrollo. Al fine di attenuare il carico sulla rete elettrica, e il conseguente rischio di interruzioni del servizio, Ireti consiglia di utilizzare elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie con programmi a basse temperature e consumo ridotto, meglio se di notte. Si consiglia inoltre di climatizzare solo i locali più utilizzati, tenendo porte e finestre chiuse ed impostando temperature non inferiori ai 25 gradi, anche per evitare problemi di salute.

Black out anche a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele II. Si è trattato, come ha precisato Unareti, società che gestisce il servizio di distribuzione della rete elettrica a Milano, di una interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica dovuta probabilmente al picco dei consumi. Ancora da definire la durata del blackout e quanti esercizi commerciali abbia coinvolto. A causa del caldo anomalo in tutta la città ieri è stato raggiunto il picco dei consumi con 1614 megawatt, cioè il 40% in più di punte di consumo di energia rispetto al 27 giugno dello scorso anno. La rete, come spiegano dalla società, è molto sollecitata e possono esserci della interruzioni circoscritte.

In Francia afa record

​La Francia ha battuto oggi il suo record storico di calura, con 44,3 gradi poco prima delle ore 14 nella cittadina di Carpentras (dipartimento di Vaucluse), nel sud del Paese. Il precedente record, di 44,1 gradi, venne raggiunto nel 2013 nel dipartimento del Gard.

Due vittime in Spagna

In Spagna l'ondata di caldo che investe l'Europa ha fatto le prime due vittime. Ieri è morto un 80enne e oggi è un 15enne. L'anziano, secondo i media internazionali, stava andando dal dentista a Valladolid quando si è accasciato a terra nel centro della città: per lui non c'è stato niente da fare. Il 15enne è morto alle 1:25 di stamane a Cordova, in Andalusia. Il giovane stava lavorando in una tenuta di campagna quando è stato colpito da vertigini e si è tuffato nella piscina della tenuta ma è collassato poco dopo.



