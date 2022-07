Allarme caldo: sotto il sole proteggere cuore e psiche. In arrivo MoltoSalute

È il brutto del bel tempo: le alte temperature sono dannose per organi vitali e cervello. Per il cuore è necessario fare attenzione a sole e pressione. Per la mente è invece Sos glucosio e va tenuta in forma, anche con liquidi e alimentazione: stanchezza e aggressività sono tra i campanelli di allarme. Il neurochirurgo Giulio Maira e il cardiologo Antonio Giuseppe Rebuzzi fanno il punto su MoltoSalute, inserto giovedì in edicola (e da giovedì disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri giornali del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Il clima estremo come quello delle ultime settimane è, di fatto, un evento traumatico. Stanchezza, confusione mentale, mal di testa compaiono insieme al mix di umidità e alte temperature. Ecco allora che fare allora, con il consiglio degli esperti.

E che vacanza ci aspetta? MoltoSalute ne parla con Giulia Maffioli, presidente dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti, ci spiega invece qual è il modo migliore per affrontare la vacanza e il primo consiglio è uscire dalla propria comfort zone. Il campione Gregorio Paltrineri ci dice la sua su come rigenerarci al meglio nuotando. Parliamo anche di idratazione per spiegarsi tutti i benefici del perdersi in un bicchiere d’acqua. E di dieta perché, superata la prova costume, non va dimenticato che tra giugno e settembre si tende a ingrassare dai 3 ai 5 chili. Parliamo di Covid per fare il punto sui vaccini e sulla protezione dal virus per l’estate e in vista dell’autunno. E vi raccontiamo l’ultimo temibile fenomeno social. Si chiama Boiler Summer Cup: una challenge per cui le ragazzi in sovrappeso vengono filmate e inserite online a loro insaputa. Una sfida assurda che sta già provocando casi di disagio ed emarginazione. Buona lettura.