Nuova ondata di caldo in arrivo, fino a 40 gradi in quasi tutta Italia: il video

Mercoledì 7 Luglio 2021, 14:25

Da oggi e per tutta la settimana le temperature al Sud e al Centro arriveranno fino anche ai 40 gradi. L'anticiclone africano porta su tutto il territorio nazionale una nuova ondata di caldo che raggiungerà il picco massimo proprio tra oggi e venerdì.

Al Nord è previsto un picco massimo di 36-37 gradi, con possibilità di forti temporali, grandine e raffiche di vento. Al Centro le temperature più alte sono attese nelle Marche, in Toscana e nel Lazio. Al Sud le punte più estreme si verificheranno nelle Isole, in Puglia e Basilicata, attenzione quindi a uscire nelle ore più calde. In questo video le indicazioni sul meteo della settimana.