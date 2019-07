Calcio in faccia mentre ferra il cavallo: muore sul colpo al maneggio

Tragedia al maneggio di via Ferraria a Boara Pisani, in provincia di Padova. Un uomo di 65 anni è morto mentre stava ferrando un cavallo: l'animale gli ha sferrato un potentissimo calcio in faccia. Il poveretto è morto praticamente sul colpo.

Inutili i soccorsi dell'ambulanza. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.



