Foggia, poliziotto sferra un calcio in faccia a un ragazzo mentre è a terra: il video finisce su TikTok

Un ragazzo è a terra immobilizzato da un gruppo di agenti della Polizia, quando sopraggiunge un altro poliziotto che gli sferra un calcio in pieno viso. È il contenuto del video girato da un testimone a Foggia lo scorso 2 aprile, che è diventato virale sul social Tik Tok ed è stato mandato in onda durante la puntata di mercoledì 6 aprile di "Chi l'ha visto?", la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai3.

Secondo quanto ricostruito, il giovane di 23 anni era stato fermato perchè guidava senza patente un'auto sottoposta a fermo amministrativo. Inoltre stava circolando nel centro cittadino ad alta velocità. L'aggressione è avvenuta dopo un inseguimento di 3 km, al termine del quale il ragazzo ha raggiunto la pattuglia.

«Non accetto questo abuso. Ha una divisa e deve dare l'esempio, non accanirsi con violenza così è giusto che paghi, ma non saremo né io né il poliziotto a decidere come, sarà un giudice a decidere la giusta punizione per mio fratello e l'amico, ma non noi», ha detto la sorella della vittima in collegamento telefonico durante la trasmissione "Chi l'ha visto?".

La questura di Foggia, tramite una nota, ha fatto sapere che "dell'episodio è stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali" e che "nei confronti del poliziotto è stata avviata un'azione disciplinare e che lo stesso è stato destinato ad altra sede".