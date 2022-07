Domenica Caligiuri, uccisa a coltellate in casa in provincia di Cosenza: marito portato in caserma

Femminicidio in Calabria, in provincia di Cosenza. Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni, é stata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione a Mandatoriccio, nella zona dell'alto Ionio cosentino.

Il marito della donna, che ha 73 anni, è stato accompagnato in caserma per essere sentito dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Al momento, nei suoi confronti, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, ma ci sono fondati sospetti, secondo quanto si è appreso, che sia stato lui ad uccidere Domenica Caligiuri.