Caivano, strisce blu dipinte su un ratto morto sull'asfalto

Mercoledì 8 Settembre 2021, 12:15

Un ratto morto e, sopra l'animali, le strisce blu di un parcheggio. L'immagine raccapricciante è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Francesco Emilio Borrelli, consigliere Regionale di Europa Verde. Il fatto è avvenuto a Caivano, un comune nella provincia di Napoli, dove da tempo i cittadini denunciano la situazione estrema che stanno vivendo a causa della presenza di topi. La foto del ratto ricoperto di vernice blu durante i lavori di manutenzione ha fatto però infuriare i social. «È evidente che a Caivano, come saputo attraverso le cronache e la segnalazione dei cittadini, che c’è un problema di topi che va risolto al più presto, per cui chiediamo all’Asl dei massici interventi di derattizzazione. Al di là di questo ci chiediamo - scrivono Francesco Emilio Borrelli e Salvatore Iavarone, coordinatore di Europa Verde - è mai possibile che gli operatori non si siano accorti della presenza di un topo durante il passaggio della macchina per le strisce? Abbiamo grossi dubbi».