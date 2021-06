Sabato 26 Giugno 2021, 12:55

Dopo la giornata nera di ieri con tre morti in riva al mare, nuovo decesso oggi in Sardegna per un malore nella spiaggia del Poetto a Cagliari. Un bagnante 55enne è morto davanti ai vicini di ombrellone e asciugamano. È successo questa mattina nella spiaggia dei Centomila: sul posto anche le volanti della polizia e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo. Ma non c'è stato niente da fare: secondo i medici morte per cause naturali.