Cagliari, ex carabiniere di 37 anni ucciso a coltellate in un pub: fermato un diciannovenne

Omicidio nella notte a Cagliari. Un ex carabiniere di 37 anni Fabio Piga è morto a causa di una coltellata al petto ricevuta al culmine di una lite in un locale di via Caprera. Il presunto responsabile del delitto, un 19enne è stato fermato dalla polizia. Al momento non si conoscono altri dettagli, sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile e della squadra volante. L'episodio è avvenuto poco dopo le 3 all'interno del pub Donegal in via Caprera. I due per ragioni ancora poco chiare hanno avuto la discussione poi degenerata. Dopo l'accoltellamento sul posto sono arrivati ​​le ambulanze del 118 e la polizia. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al 37enne ma non c'è stato nulla da fare. La polizia ha fermato il 19enne che adesso si trova in Questura.

Walter Albi ucciso a Pescara, un video con gli otto colpi tra le prove sul delitto

I due da quanto si apprende hanno avuto una discussione nel locale al culmine della quale il 19enne ha sferrato le coltellate, una ha raggiunto al petto l'uomo, uccidendolo.